11.08.2023 14:41 Ріта Парфенова

Оголошено тендер на відновлення Будинку культури під Харковом, який було зруйновано ракетним ударом

У системі публічних закупівель Prozorro оголошено тендер на відновлення об‘єкту соціальної інфраструктури у місті Дергачі.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, яка виступає замовником робіт, будівля була пошкоджена у травні 2022 року в результаті ракетного обстрілу міста російськими військовими.



Після технічного обстеження об‘єкту експертна організація надала висновок про частково зруйнований фундамент, стіни, перегородки, перекриття та покрівлі.



«Запрошуємо компанії, що мають досвід реалізації проєктів у цивільному будівництві долучитись на конкурентних засадах до тендерних процедур», – повідомляється на сторінці Служби.



Строк подачі пропозицій до 23 серпня. Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться роботи з відновлення соціальної інфраструктури у місті Дергачі.



Деталі про оголошення за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-011458-a

Раніше РЕДПОСТ писав, що Дергачівський будинок культури, в якому розміщувався гуманітарний штаб, знищений ракетним ударом.