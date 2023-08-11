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11.08.2023  14:41   Ріта Парфенова

Оголошено тендер на відновлення Будинку культури під Харковом, який було зруйновано ракетним ударом

У системі публічних закупівель Prozorro оголошено тендер на відновлення об‘єкту соціальної інфраструктури у місті Дергачі.

оголошено перший тендер на відновлення БК у Дергачах

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, яка виступає замовником робіт, будівля була пошкоджена у травні 2022 року в результаті ракетного обстрілу міста російськими військовими.

Після технічного обстеження об‘єкту експертна організація надала висновок про частково зруйнований фундамент, стіни, перегородки, перекриття та покрівлі.

«Запрошуємо компанії, що мають досвід реалізації проєктів у цивільному будівництві долучитись на конкурентних засадах до тендерних процедур», – повідомляється на сторінці Служби.

Строк подачі пропозицій до 23 серпня. Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться роботи з відновлення соціальної інфраструктури у місті Дергачі.

Деталі про оголошення за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-08-011458-a

Раніше РЕДПОСТ писав, що Дергачівський будинок культури, в якому розміщувався гуманітарний штаб, знищений ракетним ударом.

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  тендер, харків
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