У Харкові відкриють тендери з 50 тисяч гривень

Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

Мер Харкова підкреслив, що робота місцевої влади повинна бути прозорою.

Ця нова ініціатива спрямована на забезпечення більшої прозорості в управлінні міськими фінансами та закупівлями.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у серпні Харківський міський голова Ігор Терехов і голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков підписали Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. Цей крок сприяє більшій відкритості та довірі в процесі закупівель та управління фінансами міста.