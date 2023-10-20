Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 95 вибухонебезпечних предметів.
Під час цих робіт сапери виявили та знешкодили 95 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для цього були залучені 35 піротехнічних груп ДСНС, в яких було 175 саперів та 76 одиниць техніки.
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Загалом, з початку бойових дій, піротехніки ДСНС обстежили близько 3 832 гектари території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2 737 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. Під час робіт було виявлено та знешкоджено 80 665 вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про підрив цивільної людини на вібухововому предмеиі у Харкові. Чоловік 42 років, збираючи металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
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