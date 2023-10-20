Ігор Терехов розповів, чи обладнають дитячі садки у метро

Щодо перебування дітей у дитсадках є певні вимоги, які в метро забезпечити неможливо.
Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував можливість створення дитячих садків у метрополітені або під землею, передає РЕДПОСТ
За його словами, маленьким дітям потрібно проводити у дитсадку весь світловий день - спати, гуляти на свіжому повітрі тощо.
«Є певні вимоги, які в метро забезпечити неможливо. Створення «підземних» дитсадків розглядатимемо, але одна справа, коли школярі навчаються в одну зміну, і зовсім інша, коли дитину приводять до дитсадка о 8:00, а забирають о 17:00», - зазначив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав про подальші плани розвитку метрошколи у Харкові.
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