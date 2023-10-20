20.10.2023 12:46 Рита Парфенова

Ухилянт з Харківщини проведе за ґратами найближчі роки

До 3 років ув‘язнення засуджено чоловіка з Балаклії, який переховувався від мобілізації на дачі знайомого.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На судовому засіданні прокурори довели, що 44-річний мешканець міста Балаклія Ізюмського району пройшов військово-лікарську комісію, яка підтвердила його придатність до військової служби в Збройних Силах України.

У лютому 2023 року він отримав повістку для з'явлення до першого відділу Ізюмського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки для подальшого відправлення до військової частини. Однак чоловік вирішив не прийти та переховувався на дачі у свого знайомого.

Згідно зі ст. 3 ст. 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах.

На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що не готовий брати зброю в руки та направляти її проти іншої людини.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Балаклійський районний суд Харківської області визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (згідно зі ст. 336 Кримінального Кодексу України). Йому було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Наразі триває строк на можливість подання апеляції. Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини, що не з’явився за повісткою через страх, отримав вирок суду