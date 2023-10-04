04.10.2023 15:36 Дмитро Колонєй

На Харківщині відправили за грати ухилянта

Мешканець Харківщини, що не з’явився за повісткою через страх, отримав вирок суду.

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківстку обласну прокуратуру,, у травні 2022 року мешканець с. Семенівка Близнюківської територіальної громади пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У червні 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до другого відділу Лозівського РТЦК та СП для відправлення до військової частини, що повинен був зробити відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

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Проте чоловік свій обов’язок не виконав та не прибув до другого відділу Лозівського РТЦК та СП. У суді він визнав свою вину і пояснив, що не з’явився за повісткою через страх.

Обвинувальний вирок - тюремний строк у три роки- виніс Близнюківський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження. До набрання вироком законної сили до чоловіка застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.