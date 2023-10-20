На Харківщині ліквідували пожежу у приватному домоволодінні (фото)

Рятувальники ліквідували загоряння гаража на території приватного домоволодіння у Чугуївському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 20 жовтня о 07:04 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі села Роздольне в Харківській області.
На місце пригоди було відправлено місцевих пожежних та рятувальників ДСНС Луганщини.
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