На Харківщині ліквідували пожежу у приватному домоволодінні (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 20 жовтня о 07:04 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі села Роздольне в Харківській області.

На місце пригоди було відправлено місцевих пожежних та рятувальників ДСНС Луганщини.

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За прибуттям на місце події вогнеборці оперативно приступили до гасіння пожежі, яка спалахнула в гаражі площею 30 квадратних метрів. Вони зуміли локалізувати полум'я о 07:38 та остаточно ліквідували пожежу о 08:20.