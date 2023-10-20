    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 20 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
20.10.2023  08:59   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 20 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа після обстрілів спалахнула у місті Вовчанськ Чугуївського району.

Протягом доби з 19 по 20 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

  • 10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 14 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;
  • 1 – на чергування;
  • 1 – інший виїзд.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав про підрив цивільної людини на вібухововому предмеиі у Харкові. Чоловік 42 років, збираючи металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.10 Надзвичайні події Рятувальники загасили велику пожежу після обстрілу під Харковом 19.10 Надзвичайні події Харківщина на ранок 19 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС 18.10 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 