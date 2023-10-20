20.10.2023 08:59 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 20 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа після обстрілів спалахнула у місті Вовчанськ Чугуївського району.

Протягом доби з 19 по 20 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

14 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

1 – на чергування;

1 – інший виїзд.

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