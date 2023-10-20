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20.10.2023  09:07   Рита Парфенова

Рятувальники загасили велику пожежу після обстрілу під Харковом

Черговий удар російських окупантів по місту Вовчанськ, що у Чугуївському районі, спричинив пожежу у приватному секторі.

пожежа після обстрілів спалахнула у місті Вовчанськ Чугуївського району

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, о 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору м. Вовчанська, спричинивши велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї.

Пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль.

До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Загалом 2 пожежні автоцистерни та 9 вогнеборців. О 15:00 їм вдалось загасили вогонь.

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Внаслідок пожежі двоє місцевих дістали поранення. Вони самостійно звернулись до лікарні за медичною допомогою.

 

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була спричинена ворожими обстрілами.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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