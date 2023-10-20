    
Главная Фото Суспільство Співачка Христина Соловій у Харкові: "Наші військові є суперзірками, а не артисти" (фото, відео)
20.10.2023  09:30   

Співачка Христина Соловій у Харкові: "Наші військові є суперзірками, а не артисти" (фото, відео)

У Харкові відома співачка Христина Соловій (зокрема, одна з виконавиць пісень у мультфільмі "Мавка") та Олександр Ремез, художній керівник Харківського напрямку Культурного Десанту, розповідали про культуру та психологічну підтримку українських військових.

На рахунку Культурного Десанту — понад 2000 концертів на лінії фронту, військових госпіталях, в частинах рятувальників, та в деокупованих українських містах, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Культурний Десант є ініціатором мистецьких, психологічних та освітніх проєктів, які змінюють нашу країну вже сьогодні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, христина соловій, культурний десант
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.10 Освіта У Харкові є запит на збільшення офлайн навчання школярів: Ігор Терехов розповів про розвиток метрошколи 20.10 Надзвичайні події Продавчиню, яка відпустила алкоголь та цигарки неповнолітній, виявили на Харківщині 20.10 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщині: є постраждалий (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 