20.10.2023 09:30

Співачка Христина Соловій у Харкові: "Наші військові є суперзірками, а не артисти" (фото, відео)

У Харкові відома співачка Христина Соловій (зокрема, одна з виконавиць пісень у мультфільмі "Мавка") та Олександр Ремез, художній керівник Харківського напрямку Культурного Десанту, розповідали про культуру та психологічну підтримку українських військових.

На рахунку Культурного Десанту — понад 2000 концертів на лінії фронту, військових госпіталях, в частинах рятувальників, та в деокупованих українських містах, повідомляє РЕДПОСТ

Культурний Десант є ініціатором мистецьких, психологічних та освітніх проєктів, які змінюють нашу країну вже сьогодні.

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