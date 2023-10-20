Співачка Христина Соловій у Харкові: "Наші військові є суперзірками, а не артисти" (фото, відео)

У Харкові відома співачка Христина Соловій (зокрема, одна з виконавиць пісень у мультфільмі "Мавка") та Олександр Ремез, художній керівник Харківського напрямку Культурного Десанту, розповідали про культуру та психологічну підтримку українських військових.
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Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
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