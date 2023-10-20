20.10.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

У Холодногірському районі Харкова перекладають водоводи

У Холодногірському районі бригади комплексу «Харківводопостачання» ведуть перекладку 144 метрів технічно зношеної ділянки магістрального водоводу діаметром 600 мм на вулиці Автомобільній, передає РЕДПОСТ .

Цей трубопровід забезпечує водопостачання мешканців селища Пісочин та мікрорайону Мобіль.

Як повідомив майстер районної служби водопровідних мереж Артем Коваль, бригади ведуть заміну аварійного трубопроводу методом санації із застосуванням сучасних матеріалів та технологій.

«У даному випадку метод санації найбільш економічно обґрунтований, до того ж, за такого підходу мінімально ушкоджується територія проведення земляних робіт. Заміна планова, в рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Ремонт ускладнений глибиною залягання, окрім цього мережі проходять під дорогою та мають складну конфігурацію. Щодня у виробництві задіяна районна бригада служби із залученням фахівців ділянки з перекладки та санації водопровідних мереж. Спецтехнікою, обладнанням та матеріалами забезпечені повною мірою», - зазначив Артем Коваль.

За його словами, закінчити реконструкцію намітили до кінця місяця та традиційно провести благоустрій території робіт.

Загалом, з початку року в Холодногірському районі вже замінили понад 1 км водоводів, оновили 46 люків та встановили 29 засувок.