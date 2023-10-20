Жителі "гарячих точок" можуть подати заявку на продуктові набори

Жителі Харківської та Донецької областей можуть звернутись за гуманітарною допомогою, передає РЕДПОСТ .
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Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
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