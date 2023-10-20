20.10.2023 15:35

Жителі "гарячих точок" можуть подати заявку на продуктові набори

Жителі Харківської та Донецької областей можуть звернутись за гуманітарною допомогою, передає РЕДПОСТ .

Одна з благодійних організацій Харкова доставляє продуктові набори в так звані "гарячі точки". Днями волонтери привезли допомогу 250 родинам у Вовчанськ, коли розпочався обстріл міста.

"Не зайве відмітити необхідність видачі гуманітарної допомоги в містах, подібних Вовчанську. Дуже важливо нагадувати людям, що вони не залишились наодинці зі своїми проблемами та завжди знайдеться той, хто прийде на допомогу", ‐ зазначили у фонді.

Заявки на гуманітарну допомогу приймають за тел.: 0960630475. Запит необхідно зробити згідно зі списком жителів (це може бути окремий район міста або вулиця).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Також окремо на кінець осені формується список для надання допомоги жителям міста Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах.