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20.10.2023  15:35   

Жителі "гарячих точок" можуть подати заявку на продуктові набори

Жителі Харківської та Донецької областей можуть звернутись за гуманітарною допомогою, передає РЕДПОСТ .

 
Одна з благодійних організацій Харкова доставляє продуктові набори в так звані "гарячі точки". Днями волонтери привезли допомогу 250 родинам у Вовчанськ, коли розпочався обстріл міста. 
 
"Не зайве відмітити необхідність видачі гуманітарної допомоги в містах, подібних Вовчанську. Дуже важливо нагадувати людям, що вони не залишились наодинці зі своїми проблемами та завжди знайдеться той, хто прийде на допомогу", ‐ зазначили у фонді. 
 
Заявки на гуманітарну допомогу приймають за тел.: 0960630475. Запит необхідно зробити згідно зі списком жителів (це може бути окремий район міста або вулиця). 
 
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Також окремо на кінець осені формується список для надання допомоги жителям міста Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 
 
Тэги:  харків, допомога
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