11.08.2023 14:31

Стейблкоїн – особливості найбільш «реальної» криптовалюти

Більшість потенційних вкладників у криптовалюту, які сумніваються у доцільності цього підприємства, серед своїх побоювань називають волатильність крипти.

Це трохи дивно, якщо врахувати, що курс ефіру , біткоїну та інших великих криптовалют досить стабільний. Однак цифрові кошти не стали б такими популярними, якби не передбачили страховки. Ім'я цієї страховки – стейблкоїн.

Цей вид криптовалют підтримується фіатними грошима або дорогоцінними металами на суму, що еквівалентна випущеним токенам. Серед найбільш популярних стейблкоїнів називають USDT та Tether, підтримкою яких виступає долар. Однак це далеко не всі «реальні» криптовалюти, що потребують вашої уваги.

Найбільш популярні стейблкоїни на криптовалютному ринку

Як було сказано вище, за кожним стейблкоіном стоїть реальна валюта, дорогоцінний метал чи коштовність. Це дозволяє уникнути надто великої волатильності монет на ринку. Наприклад, курс того ж USDT коливається приблизно на одному рівні з доларом США.

Найбільш популярні стейблкоїни на сьогодні:

USDT – його курс залежить від вартості американського долара;

PAXG – підтримкою цієї криптовалюти виступає золото, а вартість однієї монети дорівнює ціні унції дорогоцінного металу;

EURS – як зрозуміло з назви, цей токен прив'язаний до євро.

Багато інвесторів-початківців і трейдерів цікавляться, для чого потрібна криптовалюта, яка повторює фіатні кошти? Відповідь проста – вона дозволяє «заморозити» прибуток. Припустимо, трейдер здійснює вдалу операцію з купівлі догкоїнів, після чого залишає активи на криптогаманці. За ніч курс цієї валюти значно просідає і користувач втрачає свій прибуток. Щоб уникнути цього, необхідно переводити активи в стейблкоїни, які набагато стабільніші від іншої крипти.

Чим ще може підкріплюватися стейблкоін?

Підтримкою такого типу криптовалют також можуть бути:

інші токени;

алгоритми.

Звичайно, оптимальним варіантом буде використання стейблкоїнів, за яким закріплені фіатні зкошти або фізичні активи. Однак і альтернативні монети не варто скидати з рахунків.

Чималий попит мають стейблкоїни за допомогою більш міцних криптовалют. Зазвичай сума фонової крипти перевищує вартість стейблкоїну в 1,5-2 рази. Це забезпечує стабільність монети та дозволяє планувати довгострокові інвестиції. На додаток, такі стейблкоїни можна не виводити з біржі, оскільки коливання їхнього курсу знаходяться на мінімальному рівні.

Монети, що підтримуються алгоритмом, існують за допомогою ВАС-арбітражу. Вони можуть бути централізованими і залежати від фізичних активів, які перебувають на рахунку розробника, або створюватися за децентралізованою моделлю. Такі стейблкоїни схожі з токенами, за якими стоїть інша крипта.

Про тонкощі використання таких криптовалют можна дізнатися на різних форумах або навчальному режимі платформи Binance. Ризик – справа благородна, проте будь-який успішний трейдер чи інвестор скаже, що перестраховка ще нікому не нашкодила. Якщо ви бажаєте зафіксувати свій дохід, переводите активи в стейблкоїни, і можете не хвилюватися за збереження коштів.