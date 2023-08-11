На Харківщині правоохоронець затримав чоловіка, що ледь не завдав смертельних травм дружині

Поліцейський офіцер громади затримав чоловіка, який ледь не вбив свою дружину
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронець запобіг найгіршому, затримавши чоловіка, який атакував дружину.
9 серпня в ході розгляду матеріалу по справі про адміністративне правопорушення поліцейський офіцер громади Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області Микола Колотило завітав до місця мешкання жительки смт Андріївка.
З домоволодіння вийшов чоловік та повідомив, що його дружини немає вдома. Під час розмови чоловіка з правоохоронцем з будинку вибігла жінка зі слідами крові на тілі.
Поліцейський затримав 51-річного чоловіка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили десятки домашніх насильників тільки у Київському районі Харкова.
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