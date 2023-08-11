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11.08.2023  14:12   Рита Парфенова

На Харківщині правоохоронець затримав чоловіка, що ледь не завдав смертельних травм дружині

Поліцейський офіцер громади затримав чоловіка, який ледь не вбив свою дружину

На Харківщині поліцейський офіцер громади затримав чоловіка, який ледь не вбив свою дружину

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронець запобіг найгіршому, затримавши чоловіка, який атакував дружину.
 
9 серпня в ході розгляду матеріалу по справі про адміністративне правопорушення поліцейський офіцер громади Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області Микола Колотило завітав до місця мешкання жительки смт Андріївка.

З домоволодіння вийшов чоловік та повідомив, що його дружини немає вдома. Під час розмови чоловіка з правоохоронцем з будинку вибігла жінка зі слідами крові на тілі.

Поліцейський затримав 51-річного чоловіка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили десятки домашніх насильників тільки у Київському районі Харкова.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  вбивство, хареів
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