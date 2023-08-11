У Харкові діє обмін енергозберігаючих ламп для учбових та лікарняних закладів

340 тисяч нових LED-ламп можуть отримати освітні та медичні заклади Харківщини
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, у Харківській області триває реалізація другої хвилі обміну ламп розжарювання – тепер для юридичних осіб.
Наразі вже видано майже 48 тисяч енергоощадних ламп, Як повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.
«Урядовою програмою енергозбереження скористалися Люботинська та Красноградська лікарні, один з обласних туберкульозних санаторіїв та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Маємо в резерві ще близько 340 тисяч нових LED-ламп. Разом зменшуємо навантаження на енергосистему України», – зазначила Віта Ковальська.
Нагадаємо, програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні розширили на початку червня. Так, на заміну старих ламп розжарювання LED-лампи можуть отримати дитячі садки, школи, профтехучилища, заклади вищої освіти, спортивні і музичні школи й будь-які інші заклади освіти. Також обміняти лампи можуть поліклініки і лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні установи.
Заявку на участь в програмі потрібно подавати в Дії, а сам обмін здійснюється за допомогою «Укрпошти». Детальніше про послугу читайте за у додатку Дія.
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