11.08.2023 13:48 Рита Парфенова

У Харкові діє обмін енергозберігаючих ламп для учбових та лікарняних закладів

340 тисяч нових LED-ламп можуть отримати освітні та медичні заклади Харківщини

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, у Харківській області триває реалізація другої хвилі обміну ламп розжарювання – тепер для юридичних осіб.

Наразі вже видано майже 48 тисяч енергоощадних ламп, Як повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Урядовою програмою енергозбереження скористалися Люботинська та Красноградська лікарні, один з обласних туберкульозних санаторіїв та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Маємо в резерві ще близько 340 тисяч нових LED-ламп. Разом зменшуємо навантаження на енергосистему України», – зазначила Віта Ковальська.

Нагадаємо, програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні розширили на початку червня. Так, на заміну старих ламп розжарювання LED-лампи можуть отримати дитячі садки, школи, профтехучилища, заклади вищої освіти, спортивні і музичні школи й будь-які інші заклади освіти. Також обміняти лампи можуть поліклініки і лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні установи.

Заявку на участь в програмі потрібно подавати в Дії, а сам обмін здійснюється за допомогою «Укрпошти». Детальніше про послугу читайте за у додатку Дія.