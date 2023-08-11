11.08.2023 12:59 Рита Парфенова

Комунальники перекладають водовід у Шевченківському районі Харкова

200 метрів технічно зношеної ділянки водопровідної магістралі діаметром 600 мм змінюють 1-им Орським провулком у Шевченківському районі ремонтники комплексу «Харківводопостачання».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», на цій гілці магістрального трубопроводу останнім часом почастішали аварійні ситуації, тому під час чергового ремонту провели обстеження та прийняли рішення замінити зношену частину, як непридатну для подальшої експлуатації.



«Даний водовід забезпечує водою багатьох мешканців Шевченківського району. В рамках ремонту міняємо старі металеві труби на нові поліетиленові, термін експлуатації яких становить понад 50 років. Заміну проводимо методом санації та відкритим способом. Без водопостачання лише два прилеглі провулки приватного сектора, куди воду адресно підвозимо автоцистернами підприємства. Враховуючи значний обсяг робіт, процес перекладання організували у дві зміни», - розповів повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.



За його словами, ремонтники забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами. Закінчити оновлення ділянки водоводу заплановано до кінця місяця.



Загалом з початку року бригади комплексу «Харківводопостачання» переклали понад 9 км. зовнішніх мереж.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі завдяки зусиллям працівників комплексу "Харківводовідведення" було проведено профілактичне очищення 20 кілометрів мереж водовідведення.