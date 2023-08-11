11.08.2023 12:20 Рита Парфенова

У Харкові відсвяткують День молоді: як саме

Захід «Харків’яни - разом!», присвячений Дню молоді, відбудеться 12 серпня в урбан-парку на Салтівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, свято почнеться о 14:00 за адреесою вулиц Героїв Праці, 60.



На відвідувачів чекатимуть шоу-програма та спортивні майстер-класи (баскетбол, футбол, воркаут, рок-н-рол тощо).



Також працюватимуть локації аквагриму та малювання.



Найактивніші учасники отримають подарунки від департаменту, зазначили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.



Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли майстер-класи з вуличних культур.