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11.08.2023  12:20   Рита Парфенова

У Харкові відсвяткують День молоді: як саме

Захід «Харків’яни - разом!», присвячений Дню молоді, відбудеться 12 серпня в урбан-парку на Салтівці.

У Харкові відсвяткують День молоді в урбан-парку заходом Харків’яни - разом!

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, свято почнеться о 14:00 за адреесою вулиц Героїв Праці, 60.

На відвідувачів чекатимуть шоу-програма та спортивні майстер-класи (баскетбол, футбол, воркаут, рок-н-рол тощо).

Також працюватимуть локації аквагриму та малювання.

Найактивніші учасники отримають подарунки від департаменту, зазначили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли майстер-класи з вуличних культур.

Источник:   ХМР
 Тэги:  спорт, свято, харків
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