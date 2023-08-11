У Харкові відсвяткують День молоді: як саме

Захід «Харків’яни - разом!», присвячений Дню молоді, відбудеться 12 серпня в урбан-парку на Салтівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, свято почнеться о 14:00 за адреесою вулиц Героїв Праці, 60.
На відвідувачів чекатимуть шоу-програма та спортивні майстер-класи (баскетбол, футбол, воркаут, рок-н-рол тощо).
Також працюватимуть локації аквагриму та малювання.
Найактивніші учасники отримають подарунки від департаменту, зазначили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшли майстер-класи з вуличних культур.
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