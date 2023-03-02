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02.03.2023  17:56   Дмитро Колонєй

Поліцейські виявили десятки домашніх насильників тільки у Київському районі Харкова

Правоохоронці приймають міри щодо протидії домашньому насильству у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління вия вили 69 фактів вчинення насильства у родинах виявили поліцейські у Київському районі Харкова.
 
 
Правоохоронці склали 60 протоколів про адміністративні правопорушення за
  • вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі,
  • невиконання термінового заборонного припису
  • неповідомлення про місце свого тимчасового перебування.
Станом на 1 березня 2023 року Київським районним судом міста Харкова ухвалено 35 рішень за наданими адміністративними матеріалами.
 
 
Слідчими відкрито 9 кримінальних проваджень, з яких 3 - за ст. 126-1 (домашнє насильство) та 6 - за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
 
 
Поліція закликає громадян не замовчувати випадки насильства і негайно повідомляти про них за номером 102.
 
 
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  побиття, харків, знущання
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