02.03.2023 17:56 Дмитро Колонєй

Поліцейські виявили десятки домашніх насильників тільки у Київському районі Харкова

Правоохоронці приймають міри щодо протидії домашньому насильству у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління вия вили 69 фактів вчинення насильства у родинах виявили поліцейські у Київському районі Харкова.

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Правоохоронці склали 60 протоколів про адміністративні правопорушення за

вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі,

невиконання термінового заборонного припису

неповідомлення про місце свого тимчасового перебування.

Станом на 1 березня 2023 року Київським районним судом міста Харкова ухвалено 35 рішень за наданими адміністративними матеріалами.

Слідчими відкрито 9 кримінальних проваджень, з яких 3 - за ст. 126-1 (домашнє насильство) та 6 - за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян не замовчувати випадки насильства і негайно повідомляти про них за номером 102.

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Источник: ГУ Нацполіції

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