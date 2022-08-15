15.08.2022 13:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік погрожував жінці гранатою

Житель Харкова чинив домашнє насильство.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що до правоохоронців звернулась 39-річна жінка. Вона розповіла, що 47-річний чоловік ображав її, душив та погрожував підірвати гранату.

Поліцейські, які прибули на місце події, вилучили бойову гранату РГД-5.

Стосовно чоловіка було складено протокол згідно зі статтею 173-2 Адміністративного кодексу України.

Також відкрито кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік жорстоко вбив свого знайомого у Харківській області.