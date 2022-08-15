15.08.2022 13:50 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік погрожував жінці гранатою
Житель Харкова чинив домашнє насильство.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що до правоохоронців звернулась 39-річна жінка. Вона розповіла, що 47-річний чоловік ображав її, душив та погрожував підірвати гранату.
Поліцейські, які прибули на місце події, вилучили бойову гранату РГД-5.
Стосовно чоловіка було складено протокол згідно зі статтею 173-2 Адміністративного кодексу України.
Також відкрито кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, чоловік жорстоко вбив
свого знайомого у Харківській області.
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