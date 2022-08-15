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15.08.2022  13:20   Віталій Хінєвіч

В Україні відбудуться конкурси для підтримки медійних та журналістських організацій

«Креативна Європа» пропонує свою допомогу під час подачі заявок.

Конкурс
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в Україні відбудуться конкурси для підтримки медійних та журналістських організацій.
 
А саме 4 конкурсні пропозиції від програми ЄС «Креативна Європа» в Україні:
 
  • журналістські партнерства (строк подачі – 7 вересня 2022);
  • інноваційні лабораторії (строк подачі – 7 вересня 2022);
  • медійні ради та професійні стандарти (строк подачі – 20 вересня 2022);
  • механізм швидкого реагування (строк подачі – 20 вересня 2022).
 
Зазначається, що ознайомитись з детальним описом кожного конкурсу, бюджетом та вимоги до заявок можна на сайті «Креативної Європи» в розділі «Міжсекторальна співпраця».
 
Також «Креативна Європа» пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безоплатних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки.
 
Для отримання консультацій можна обрати один з варіантів:
 
  • зателефонувати за номером: (044) 504-22-66;
  • написати лист на електронну пошту: [email protected];
  • відвідати сторінку «Креативної Європи» в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, в Україні створили центр для підтримки вчених.

 

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  конкурс
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