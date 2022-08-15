15.08.2022 13:20 Віталій Хінєвіч
В Україні відбудуться конкурси для підтримки медійних та журналістських організацій
«Креативна Європа» пропонує свою допомогу під час подачі заявок.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що в Україні відбудуться конкурси для підтримки медійних та журналістських організацій.
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журналістські партнерства (строк подачі – 7 вересня 2022);
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інноваційні лабораторії (строк подачі – 7 вересня 2022);
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медійні ради та професійні стандарти (строк подачі – 20 вересня 2022);
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механізм швидкого реагування (строк подачі – 20 вересня 2022).
Зазначається, що ознайомитись з детальним описом кожного конкурсу, бюджетом та вимоги до заявок можна на сайті «Креативної Європи» в розділі «Міжсекторальна співпраця».
Також «Креативна Європа» пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безоплатних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки.
Для отримання консультацій можна обрати один з варіантів:
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зателефонувати за номером: (044) 504-22-66;
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написати лист на електронну пошту: [email protected];
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відвідати сторінку «Креативної Європи» в соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, в Україні створили центр для підтримки вчених.
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