15.08.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

В Україні відбудуться конкурси для підтримки медійних та журналістських організацій

«Креативна Європа» пропонує свою допомогу під час подачі заявок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в Україні відбудуться конкурси для підтримки медійних та журналістських організацій.

А саме 4 конкурсні пропозиції від програми ЄС « Креативна Європа » в Україні:

журналістські партнерства (строк подачі – 7 вересня 2022);

інноваційні лабораторії (строк подачі – 7 вересня 2022);

медійні ради та професійні стандарти (строк подачі – 20 вересня 2022);

механізм швидкого реагування (строк подачі – 20 вересня 2022).

Зазначається, що ознайомитись з детальним описом кожного конкурсу, бюджетом та вимоги до заявок можна на сайті «Креативної Європи» в розділі «Міжсекторальна співпраця».

Також «Креативна Європа» пропонує свою допомогу під час подачі заявок у вигляді безоплатних консультацій, інформаційної та технічної підтримки процесу подачі заявки.

Для отримання консультацій можна обрати один з варіантів:

зателефонувати за номером: (044) 504-22-66;

написати лист на електронну пошту: [email protected];

відвідати сторінку «Креативної Європи» в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, в Україні створили центр для підтримки вчених.