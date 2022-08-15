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15.08.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові усунули 74 пошкодження на трубопроводах

Комунальні служби продовжують відновлювати трубопроводи.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у найскладніших умовах військового часу продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води до всіх районів міста. За минулий тиждень ними було усунено 74 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання.
 
Також ремонтники упорядкували 95 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 18 водорозбірних колонок.
 
Минулої неділі зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 12 поривів на трубопроводах і упорядковано 8 оглядових колодязів. Сьогодні бригадами АВР заплановано провести ремонт на 20 ділянках водоводів.
 
Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт треба докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Крім цього відзначається, що лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Нагадаємо, фахівці повернули газ до будинків мешканців Дергчачівської громади.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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