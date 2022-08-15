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15.08.2022  12:47   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 15 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 15 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 10 легкових авто;
  • «Краківець» - 20 легкових авто;
  • «Шегині» - 40 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  1 автобус.

Угорщина:

  • «Тиса» - 5 легкових авто, 1 автобус;
  • «Лужанка» - 10 легкових авто.

За добу 14 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 93 тисячі осіб та більше 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули понад 41 тисяча осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували  майже 52 тисячі осіб, 48 тисяч з них – громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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