Ситуація з виїздом із України 15 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 15 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 14 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 93 тисячі осіб та більше 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули понад 41 тисяча осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували майже 52 тисячі осіб, 48 тисяч з них – громадяни України.
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