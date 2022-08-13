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13.08.2022  20:25   Віталій Хінєвіч

Чоловік жорстоко вбив свого знайомого у Харківській області

Зловмисник зустрівся зі своїм знайомим.

У Харківській області чоловік вбив знайомого
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 12 серпня близько 19:00 51-річний чоловік прийшов до 44-річного знайомого.
 
Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті гість дістав із сумки ніж і завдав ударів по супернику доти, доки не переконався, що він помер.
 
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець села Буди.
 
Правоохоронці порушили кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, у Харкові чоловіки організували тютюновий «бізнес».
 
Источник:   Національна поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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