13.08.2022 20:25 Віталій Хінєвіч

Чоловік жорстоко вбив свого знайомого у Харківській області

Зловмисник зустрівся зі своїм знайомим.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Національну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 12 серпня близько 19:00 51-річний чоловік прийшов до 44-річного знайомого.

Під час застілля між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. В результаті гість дістав із сумки ніж і завдав ударів по супернику доти, доки не переконався, що він помер.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець села Буди.

Правоохоронці порушили кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.