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13.08.2022  21:05   Віталій Хінєвіч

В Україні можуть легалізувати зброю

Найближчим часом закон буде винесений на розгляд парламенту.

Зброя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна.
 
Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на телемарафоні заявив, що найближчим часом в Україні можуть прийняти закон про легалізацію зброї. Даний закон передбачає, що українці зможуть придбати  пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.
 
"Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, які перевищують вигоди, які може мати така норма. Зараз ми працюємо з парламентарями. Я думаю, що найближчим часом буде прийнятий відповідний закон, перше читання вже було прийнято, зараз готується закон до другого читання. Я думаю, що протягом найближчого часу він буде винесений на розгляд парламенту", - зазначив Монастирський.
 
Варто зазначити, що перше читання закону відбулося за день до початку повномасштабної війни в Україні.
 
Нагадаємо, в Україні розробили законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови.
 
Источник:   РБК-Україна
 Тэги:  оружие, закон
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