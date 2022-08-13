13.08.2022 21:05 Віталій Хінєвіч

В Україні можуть легалізувати зброю

Найближчим часом закон буде винесений на розгляд парламенту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на телемарафоні заявив, що найближчим часом в Україні можуть прийняти закон про легалізацію зброї. Даний закон передбачає, що українці зможуть придбати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.

"Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, які перевищують вигоди, які може мати така норма. Зараз ми працюємо з парламентарями. Я думаю, що найближчим часом буде прийнятий відповідний закон, перше читання вже було прийнято, зараз готується закон до другого читання. Я думаю, що протягом найближчого часу він буде винесений на розгляд парламенту", - зазначив Монастирський.

Варто зазначити, що перше читання закону відбулося за день до початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, в Україні розробили законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови.