13.08.2022 21:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області збільшили потужності фасування гуманітарної допомоги

Упродовж доби волонтери формують до 3-4 тисячі наборів.

Про це повідомляється РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що протягом місяця в Харкові фасуються продовольчі набори для мешканців Харківської області. Такі продуктові набори люди отримують в пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти», а також в громадах.

За словами координатор центру з формування продовольчих наборів у Харківській області Тімура Малафєєва, наразі в фасувальному цеху працює нова лінія, робота на якій є безпечною і обладнана регуляторами швидкості та кнопкою аварійної зупинки.

Варто зазначити, що волонтери працюють у дві зміни,по 40 чоловік у кожну зміну, що дає можливість збільшити кількість зібраних продуктових наборів з 1,5 тис. до 3-4 тис.

«Завдяки зусиллям керівництва Харківської обласної військової адміністрації ми отримали нову, сучасну, автоматизовану лінію, яка допомогла нам підвищити показники. Тепер ми впродовж доби фасуємо до 3-4 тис. наборів. Впевнений, що подальша оптимізація процесу дозволить досягти цифри у 5 тис. наборів», - говорить Тімур Малафєєв.

Формують харківські набори з продуктів, які регулярно надходять до області із інших регіонів України та іноземних країн-партнерів, таких як Польща. Наразі до набору входять такі продукти: хлібці, макарони, печиво, борошно, натуральна кава, рибна консерва, цукор, крупа (ячнева, рисова, перлова), 4 м’ясні консерви (тушкована яловичина), молоко, овочева консерва, олія.

Як повідомляє фахівець департаменту освіти і науки ХОВА Оксана Іванюта, яка працює тут на волонтерських засадах говорить, що наразі на розфасовці та пакуванні наборів найбільше працівників освіти.

«Освітяни зараз знаходяться у відпустках, маючи вільний час, вони допомагають збирати продовольчі набори для мешканців області та міста. Це злагоджена команда, яка відпрацьовує на всі сто відсотків. Так нам потрібно було в цю зміну 40 людей, прийшло 45, дехто взяв з собою своїх рідних», - розповіла Оксана Іванюта.

Крім цього, обліковець центру з формування продовольчих наборів у Харківській області Олександр запевняє, що упаковані продукти вже ніхто не має право відкривати.

«Якими їх відвантажили з лінії, такими вони й доїдуть до людей. Ось зошит, в якому розписуються водії, вантажники. Все контролюється, максимум, що може статися – пошкодження тари», - запевняє Олександр.

Всі продуктові набори, розфасовані в Харкові, в найкоротші терміни відправляються до точок видачі продовольчої допомоги у місті та області.