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13.08.2022  21:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області збільшили потужності фасування гуманітарної допомоги

Упродовж доби волонтери формують до 3-4 тисячі наборів.

Гуманітарна допомога
 
Про це повідомляється РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що протягом місяця в Харкові фасуються продовольчі набори для мешканців Харківської області. Такі продуктові набори люди отримують в пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти», а також в громадах.
 
За словами координатор центру з формування продовольчих наборів у Харківській області Тімура Малафєєва, наразі в фасувальному цеху працює нова лінія, робота на якій є безпечною і обладнана регуляторами швидкості та кнопкою аварійної зупинки. 
 
Варто зазначити, що волонтери працюють у дві зміни,по 40 чоловік у кожну зміну, що дає можливість збільшити кількість зібраних продуктових наборів з 1,5 тис. до 3-4 тис.
 
 «Завдяки зусиллям керівництва Харківської обласної військової адміністрації ми отримали нову, сучасну, автоматизовану лінію, яка допомогла нам підвищити показники. Тепер ми впродовж доби фасуємо до 3-4 тис. наборів. Впевнений, що подальша оптимізація процесу дозволить досягти цифри у 5 тис. наборів»,  - говорить Тімур Малафєєв. 
 
Формують харківські набори з продуктів, які регулярно надходять до області із інших регіонів України та іноземних країн-партнерів, таких як Польща. Наразі до набору входять такі продукти: хлібці, макарони, печиво, борошно, натуральна кава, рибна консерва, цукор, крупа (ячнева, рисова, перлова), 4 м’ясні консерви (тушкована яловичина), молоко, овочева консерва, олія.
 
Як повідомляє фахівець департаменту освіти і науки ХОВА Оксана Іванюта, яка працює тут на волонтерських засадах говорить, що наразі на розфасовці та пакуванні наборів найбільше працівників освіти.
 
«Освітяни зараз знаходяться у відпустках, маючи вільний час, вони допомагають збирати продовольчі набори для мешканців області та міста. Це злагоджена команда, яка відпрацьовує на всі сто відсотків. Так нам потрібно було в цю зміну 40 людей, прийшло 45, дехто взяв з собою своїх рідних», - розповіла Оксана Іванюта.
 
Крім цього, обліковець центру з формування продовольчих наборів у Харківській області Олександр запевняє, що упаковані продукти вже ніхто не має право відкривати.
 
«Якими їх відвантажили з лінії, такими вони й доїдуть до людей. Ось зошит, в якому розписуються водії, вантажники. Все контролюється, максимум, що може статися – пошкодження тари», - запевняє Олександр. 
 
Всі продуктові набори, розфасовані в Харкові, в найкоротші терміни відправляються до точок видачі продовольчої допомоги у місті та області.
 
Нагадаємо, харківські комунальники отримали гуманітарну допомогу.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, гуманитарная помощь
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