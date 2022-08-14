Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно с проясненнями, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +23°...+26°C (відчувається як +27°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +31°...+33°C (відчувається як +39°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 32%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Увечері невелика хмарість, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +30°...+27°C (відчувається як +38°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 21%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
День вимагає більшої чіткості та конкретності. Будь-які неясності та невизначеності викликатимуть роздратування – і ваше, і оточуючих.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
У другу неділю серпня відзначається День будівельника.
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