14.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня

До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно с проясненнями, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +23°...+26°C (відчувається як +27°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +31°...+33°C (відчувається як +39°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 32%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.



Увечері невелика хмарість, ймовірність опадів 3%. Температура повітря +30°...+27°C (відчувається як +38°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 21%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.