Рівень радіації у Харкові на 15 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 14 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
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