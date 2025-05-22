22.05.2025 15:39

Вкрав десятки тисяч гривень, вдаривши ножем чоловіка, нальотчик на Харківщині (фото)

Як стався злочин та ким виявився злодюга розповіли у Нацполіції Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ днями правоохоронцям надійшла інформація що у Люботині на металоприймальні невідомий нальотчик поранив ножем 62-річного працівника, заволодів касою близько 20 тисяч гривень та втік. Потерпілого доставили до місцевої лікарні, де йому надали медичну допомогу. Співробітники сектору реагування патрульної поліції знайшли розбійника, яким виявився 43-річний чоловік. Відкрито кримінальне провадження про розбій. Грабіжнику загрожує від 8 до 15 років за гратами із конфіскацією майна. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник вдарив по голові чоловіка та забрав телефон із документами.