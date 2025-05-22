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22.05.2025  15:39   

Вкрав десятки тисяч гривень, вдаривши ножем чоловіка, нальотчик на Харківщині (фото)

Як стався злочин та ким виявився злодюга розповіли у Нацполіції Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ днями правоохоронцям надійшла інформація що у Люботині на металоприймальні невідомий нальотчик поранив ножем 62-річного працівника, заволодів касою близько 20 тисяч гривень та втік. 
 
 
Потерпілого доставили до місцевої лікарні, де йому надали медичну допомогу.
Співробітники сектору реагування патрульної поліції знайшли розбійника, яким виявився 43-річний чоловік.
 
 
Відкрито кримінальне провадження про розбій. Грабіжнику загрожує від 8 до 15 років за гратами із конфіскацією майна.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зловмисник вдарив по голові чоловіка та забрав телефон із документами.
 
Тэги:  кримінал, розбій, харків, нальот, пограбування
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