09.09.2023 15:41 Рита Парфенова

Харків'янка виборола «срібло» на чемпіонату світу з важкої атлетики

Харків'янка Каміла Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату світу з важкої атлетики.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, зараз у Саудівській Аравії проходить чемпіонат світу з важкої атлетики, участь в якому беруть найсильніші спортсмени з 117 країн світу.

Харківська важкоатлетка змагалася у ваговій категорії до 59 кг та стала срібною призеркою, піднявши в сумі двоборства 236 кг.



Також на рахунку вихованки Заслуженого тренера України Валерія Нікуліна були срібна медаль в ривку з результатом 106 кг і бронзова в поштовху – 130 кг. Чемпіонкою світу в цій вазі стала китаянка Луо Шуфан, яка за сумою двоборства підняла 243 кг.





