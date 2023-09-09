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09.09.2023  15:41   Рита Парфенова

Харків'янка виборола «срібло» на чемпіонату світу з важкої атлетики

Харків'янка Каміла Конотоп стала срібною призеркою чемпіонату світу з важкої атлетики.

Каміла Конотоп стала срібною призеркою

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, зараз у  Саудівській Аравії проходить чемпіонат світу з важкої атлетики, участь в якому беруть найсильніші спортсмени з 117 країн світу.

Харківська важкоатлетка змагалася у ваговій категорії до 59 кг та стала срібною призеркою, піднявши в сумі двоборства 236 кг.

Також на рахунку вихованки Заслуженого тренера України Валерія Нікуліна були срібна медаль в ривку з результатом 106 кг і бронзова в поштовху – 130 кг. Чемпіонкою світу в цій вазі стала китаянка Луо Шуфан, яка за сумою двоборства підняла 243 кг.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські кікбоксери стали чемпіонами Європи.



 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, харків
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