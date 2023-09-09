09.09.2023 14:48

На Харківщині рятувальники гасили пожежу, викликану обстрілом окупантів: фото

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Куп’янському районі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 9 вересня ворог завдав потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району. На його околиці сталася пожежа у природних екосистемах.

Горів сухостій на відкритій місцевості на площі 1000 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ у складі 2-х оперативних відділень. Пожежу було ліквідовано об 11:15.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 21 раз виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами.