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09.09.2023  14:48   

На Харківщині рятувальники гасили пожежу, викликану обстрілом окупантів: фото

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Куп’янському районі

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 9 вересня ворог завдав потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району. На його околиці сталася пожежа у природних екосистемах.

Горів сухостій на відкритій місцевості на площі 1000 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї ДРПЧ у складі 2-х оперативних відділень. Пожежу було ліквідовано об 11:15.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 21 раз виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами.

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківської області

Рятувальники ДСНС ліквідували наслідки ворожих обстрілів у Куп’янському районі Харківської області

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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