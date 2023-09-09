Харківщина на ранок 9 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 21 раз виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами.
Близько 15:47 ворог завдав обстрілів по приватному сектору села Курилівка. Внаслідок ударів горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 1 Га. До гасіння пожеж залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу ДСНС. О 17:50 пожежа була ліквідована. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Протягом доби з 8 по 9 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.
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