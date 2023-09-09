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09.09.2023  08:59   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 9 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 21 раз виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа внаслідок обстрілу сталасяу селі Курилівка Куп’янського району.

Близько 15:47 ворог завдав обстрілів по приватному сектору села Курилівка. Внаслідок ударів горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 1 Га. До гасіння пожеж залучались 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 7 чоловік особового складу ДСНС. О 17:50 пожежа була ліквідована. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Протягом доби з 8 по 9 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

  • 21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожими обстрілами;
  • 5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 7 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 вересня на Харківщині майже одночасно сталося 2 випадки підриву цивільних на залишених окупантами вибухонебезпечних пристроях.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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