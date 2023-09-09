09.09.2023 08:25 Рита Парфенова

Населені пункти Харківщини опинилися під авіаційними ударами ворога

У Харківській області протягом доби авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бологівка, Петропавлівка, Кислівка.

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 9 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.



Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 50 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



На Слобожанському напрямкку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.



В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно за рахунок ув’язнених. Таким чином кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 вересня 2023 року.