09.09.2023 07:30 Рита Парфенова

9 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні у «ковзному режимі» наша країна відзначає День українського кіно та День фізичної культури та спорту.

День фізичної культури та спорту України заснований у 1994 році указом президента на підтримку ініціативи фізкультурних та спортивних організацій. Він відзначається щороку другої суботи вересня. Його головна мета – залучення населення України до занять спортом та фізкультурою, а також – пропагування активного здорового способу життя.



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Національне професійне свято працівників кінематографії – День українського кіно – встановлено Указом Президента України у 1996 році та відзначається щорічно у другу суботу вересня.



Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року у Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже у грудні Федецький влаштував перший український кіносеанс у Харківському оперному театрі.



Із дореволюційним кіно в Україні пов'язана творчість багатьох популярних акторів. Королевою екрану тих часів була Віра Холодна, яка народилася у Полтаві та багато знімалася в Одесі.

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9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси. ХХ століття стало революційним у сфері косметології. Міжнародний комітет естетики та косметології СІДЕСКО виявив ініціативу створення Міжнародного дня краси, який відзначається щорічно 9 вересня.



З 1995 року у цей день у світі особливо вітається все красиве, прекрасне, що приносить естетичну та моральну насолоду. Тому у багатьох містах та країнах саме 9 вересня повсюдно проводяться конкурси краси.



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9 вересня святкують своє професійне свято дизайнери-графіки країн СНД. Його заснували 2005 року — у день 50-річчя Володимира Чайки, відомого дизайнера-графіка, володаря багатьох нагород міжнародних конкурсів. Роботи Володимира Чайки неодноразово визнавалися кращими на фестивалях у Брно, Варшаві, Гельсінкі, Загребі, Харков.



З кожним роком професія дизайнера-графіка стає більш затребуваною у зв'язку з розвитком засобів масової інформації та рекламної індустрії. Сфера діяльності таких спеціалістів – створення макетів для книг, газет, журналів, веб-сайтів, комп'ютерних програм. Розробка шрифтів, оформлення вивісок, створення рекламних модулів та колажів - теж справа їхніх рук.



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А ще сьогодні День тестувальника або тестера (неофіційне свято) – наголошується на згадку про жартівливий випадок знаходження помилки.



За легендою, 9 вересня 1945 року вчені Гарвардського університету, які тестували обчислювальну машину Mark II Aiken Relay Calculator, знайшли метелика, що застряг між контактами електромеханічного реле.



Виконана робота вимагала опису, і слово було знайдено – «debugging» (дослівно: рятування від комахи) – так і нині називається процес виявлення та усунення багів – причин неправильної роботи комп'ютера.

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Починаючи з 2012 року, щорічно 9 вересня в світі відзначають Міжнародний день судоку. Судоку грається на ігровому полі, що складається з клітин 9 на 9, всього 81 клітка. Вибір дати для свята, як бачите невипадковий - 9-й день 9-го місяця, це дуже символічно.

Також цього дня

У 1737 народився Луїджі Гальвані, італійський фізик і фізіолог, один із основоположників вчення про електрику. Гальванізація – це на його честь.



1769 – народився Іван Котляревський, український письменник, поет та драматург, основоположник сучасної української літератури.



1776 – затверджено нову назву Об'єднаних колоній Америки – Сполучені Штати Америки.



1886 – У столиці Швейцарії Берні підписано Конвенцію про охорону літературних та художніх творів – першу міжнародну угоду в галузі авторського права.



1892 - Американський астроном Е. Барнард відкрив п'ятий супутник Юпітера - Амальтею.



1893 - У Німеччині створено футбольний клуб "Штутгарт".



1952 – народився Дейв Стюарт, англійський рок-музикант (Eurythmics, сольні проекти).



1959 – народився Ерік Серра, французький композитор, автор музики практично до всіх фільмів Люка Бессона.



1960 – народився Х'ю Грант (справжнє ім'я Х'ю Джон Мунго Грант), англійський кіноактор («Блакитноокий Міккі», «Чотири весілля та один похорон», «Щоденник Бріджіт Джонс», «Реальне кохання»).



1963 – у Китаї вперше в неволі народжується дитинча гігантської панди.



1965 – Тибет стає автономною областю Китаю.



1965 - "Ролінг Стоунз" вчетверте зайняли перший рядок британського хіт-параду з піснею "Satisfaction".



1966 – народився Адам Сендлер, американський актор («Співач на весіллі», «Мільйонер мимоволі», «Клік: З пультом у житті»).



1970 – розпочато серійний випуск автомобілів ВАЗ-2101 – «Жигулі» на прізвисько «Копійка».



1999 – з ініціативи Муаммара Каддафі на зустрічі глав африканських держав у Сирті (Лівія) було створено Організацію Африканської Єдності (ОАЄ), яка об'єднує 53 держави Африки. Ця організація 9 липня 2002 року була офіційно перетворена на Африканський союз.



2001 - о 01:46:40 за Грінвічем годинник відрахував мільярдну секунду ери UNIX, яка почалася опівночі 1 січня 1970 року - саме з цього моменту Unix-системи відраховують «внутрішній» час.



Іменини відзначають: Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Петро, ​​Пімен, Поліна, Сава, Сергій, Степан, Яків.