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08.09.2023  19:49   Дмитро Колонєй

Від авіаударів ворога постраждали два селища на сході Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 8 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області. 
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів Харківщини: Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 вересня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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