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08.09.2023  20:26   Дмитро Колонєй

Нацбанк посилює контроль за фінансовими операціями на рахунку: за що можуть заблокувати кошти

У НБУ поінформували про посилення правил фінансового моніторингу.

Посилює контроль за фінансовими операціями на рахунку Нацбанк: за що можуть заблокувати кошти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НБН, вкотре розширюються вимоги, які стосуються випадків перевищення граничних сум під час проведення перерахування коштів українцями, згідно з так званим «фінансовим моніторингом», запровадженим не так давно.
 
Нацбанком поповнено список фінансових операцій, що викликають «підозру»: банк-регулятор зажадав від фінустанов України звертати особливу увагу на 2-кратне перевищення максимальної суми фіноперації, раніше заявленої їхніми клієнтами, з подальшим блокуванням рахунків упродовж визначеного терміну. Тепер на банки покладено обов’язок — протягом 10 днів з моменту здійснення операції, провести фіксацію та аналіз щодо відповідного недотримання умов клієнтом, щоб підтвердити його «підозрілість», і потім закрити доступ до рахунків.
 
Зазначимо, що розмір максимальної щомісячної суми угод має заявити сам клієнт, вказавши в анкеті, або озвучивши менеджеру свого банку під час внесення інформації про нього в анкету:
 
  • при первинному відкритті рахунку;
  • під час регулярних ідентифікацій, що підтверджують правильність вихідних даних.

 

Источник:   НБН
 Тэги:  гроші, нацбанк
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