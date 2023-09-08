08.09.2023 20:26 Дмитро Колонєй
Нацбанк посилює контроль за фінансовими операціями на рахунку: за що можуть заблокувати кошти
У НБУ поінформували про посилення правил фінансового моніторингу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на НБН, вкотре розширюються вимоги, які стосуються випадків перевищення граничних сум під час проведення перерахування коштів українцями, згідно з так званим «фінансовим моніторингом», запровадженим не так давно.
Нацбанком поповнено список фінансових операцій, що викликають «підозру»: банк-регулятор зажадав від фінустанов України звертати особливу увагу на 2-кратне перевищення максимальної суми фіноперації, раніше заявленої їхніми клієнтами, з подальшим блокуванням рахунків упродовж визначеного терміну. Тепер на банки покладено обов’язок — протягом 10 днів з моменту здійснення операції, провести фіксацію та аналіз щодо відповідного недотримання умов клієнтом, щоб підтвердити його «підозрілість», і потім закрити доступ до рахунків.
Зазначимо, що розмір максимальної щомісячної суми угод має заявити сам клієнт, вказавши в анкеті, або озвучивши менеджеру свого банку під час внесення інформації про нього в анкету:
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при первинному відкритті рахунку;
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під час регулярних ідентифікацій, що підтверджують правильність вихідних даних.
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