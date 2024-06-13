13.06.2024 18:31

Чому банки блокують перекази на картки

На який строк та за якою причиною можуть заблокувати переказ розповіли у НБУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , українські банки мають право блокувати грошові перекази клієнтів на термін до семи днів. У НБУ повідомили, із чим це пов'язано. Зазначено, що регулятор не зобов'язаний стежити за тим, чи фінансові установи захищають персональні дані клієнтів.

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Видаткові операції можуть призупиняти на тиждень. Про це повідомили у роз'ясненні Національного банку. Вказано, що йдеться про підозрілі операції. Також зобов'язані зупинити перекази, що мають ознаки кримінального правопорушення.

Зазначено, що НБУ не має стежити за захистом особистої інформації з боку банківських установ. Ця функція щодо дотримання вимог законодавства та відповідні перевірки входять до повноважень Державної служби із захисту персональних даних.

Наголошується, що споживачі фінансових послуг можуть подавати скарги у НБУ, але це є гарантією проведення позапланових перевірок. Проте позапланова перевірка можлива, якщо Нацбанк виявив систематичні порушення, і при цьому фінансова установа їх не усунула.