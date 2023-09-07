07.09.2023 18:00 Дмитро Колонєй
Харківських студентів запрошують на змагання від Нацбанку України
Харківська молодь може кинути виклик іншим учасникам під час професійних випробувань.
НБУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НБУ, відрито реєстрацію
на NBU University Challenge 2023: “Монетарна політика: виклик НБУ університетам” та запрошує до участі у змаганнях молодь з усієї України, інформує Нацбанк.
Це змагання студентських команд закладів вищої освіти України, які аналізують економічну ситуацію в країні та надають рекомендації щодо монетарної політики та є унікальною можливістю для студентської молоді зазирнути за лаштунки роботи головного регулятора фінансового сектору країни. Захід якісно доповнить теоретичне навчання в університетах корисним практичним досвідом, надасть навички сучасного макроекономічного аналізу та покращить розуміння сутності монетарної політики та особливостей прийняття рішень у цій сфері.
Основне завдання команд – підготувати та презентувати власні рекомендації для Правління НБУ щодо монетарної політики. Необхідно обґрунтовано відповісти на ключове питання конкурсу: "Якими мають бути рішення Правління НБУ щодо процентних ставок, офіційного курсу та валютних обмежень під час війни і чому?"
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20 вересня 2023 року Останній день реєстрації команд
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22 вересня 2023 року Настановча сесія для зареєстрованих учасників конкурсу
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25 жовтня 2023 року Кінцевий термін подання робіт (презентацій)
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8 листопада 2023 року Оголошення результатів відбору команд-фіналістів
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24 листопада 2023 року Фінал NBU University Challenge
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