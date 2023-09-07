Харківських студентів запрошують на змагання від Нацбанку України

07.09.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Харківська молодь може кинути виклик іншим учасникам під час професійних випробувань.

Це змагання студентських команд закладів вищої освіти України, які аналізують економічну ситуацію в країні та надають рекомендації щодо монетарної політики та є унікальною можливістю для студентської молоді зазирнути за лаштунки роботи головного регулятора фінансового сектору країни. Захід якісно доповнить теоретичне навчання в університетах корисним практичним досвідом, надасть навички сучасного макроекономічного аналізу та покращить розуміння сутності монетарної політики та особливостей прийняття рішень у цій сфері.

Основне завдання команд – підготувати та презентувати власні рекомендації для Правління НБУ щодо монетарної політики. Необхідно обґрунтовано відповісти на ключове питання конкурсу: "Якими мають бути рішення Правління НБУ щодо процентних ставок, офіційного курсу та валютних обмежень під час війни і чому?"