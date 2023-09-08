08.09.2023 19:18 Євген Клочко
Постраждалі внаслідок війни можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію
Один з благодійних фондів міста Харкова надає безкоштовну юридичну консультацію постраждалим внаслідок військових дій зі сторони агресора.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, звернутись за безкоштовною юридичною консультацією можуть:
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малозабезпечені люди;
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люди з інвалідністю з низьким доходом;
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ветерани війни;
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члени сімей загиблих та померлих захисників та ветеранів війни;
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діти;
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внутрішньо переміщені особи.
Спеціалісти готові надати безоплатну правову допомогу та актуальну інформацію щодо таких питань:
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як отримати довідку ВПО та допомогу на проживання ВПО за новим порядком;
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питання стосовно виплат ‐ кому будуть продовжені, а кому припинені;
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аліменти під час воєнного стану;
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як оформити особисті документи вперше, замінити їх або відновити;
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як звернутися за призначенням пенсії вперше, у тому числі дистанційно;
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питання стосовно військових виплат;
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хто має право на допомогу по безробіттю / малозабезпеченості / одиноким матерям / багатодітним сім’ям та ін., куди звертатися та які документи потрібні;
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трудові відносини;
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як отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло;
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чи зобов’язаний ВПО сплачувати за комунальні послуги за місцем своєї “прописки”;
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які особливості перетину державного кордону під час воєнного стану існують;
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консульські питання та ін.
Звернутися можна за тел.: +380960630475, або надіславши листа з описом питання на електронну пошту юридичного відділу з вказанням контактного номеру для зворотного зв’язку: [email protected]
.
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