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08.09.2023  19:18   Євген Клочко

Постраждалі внаслідок війни можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію

Один з благодійних фондів міста Харкова надає безкоштовну юридичну консультацію постраждалим внаслідок військових дій зі сторони агресора.

Новини Харкова: Безкоштовну юридичну консультацію можуть отримати постраждалі внаслідок війни
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, звернутись за безкоштовною юридичною консультацією можуть:
 
  • малозабезпечені люди;
  • люди з інвалідністю з низьким доходом;
  • ветерани війни;
  • члени сімей загиблих та померлих захисників та ветеранів війни;
  • діти;
  • внутрішньо переміщені особи.
Спеціалісти готові надати безоплатну правову допомогу та актуальну інформацію щодо таких питань:
 
  • як отримати довідку ВПО та допомогу на проживання ВПО за новим порядком;
  • питання стосовно виплат ‐ кому будуть продовжені, а кому припинені;
  • аліменти під час воєнного стану;
  • як оформити особисті документи вперше, замінити їх або відновити;
  • як звернутися за призначенням пенсії вперше, у тому числі дистанційно;
  • питання стосовно військових виплат;
  • хто має право на допомогу по безробіттю / малозабезпеченості / одиноким матерям / багатодітним сім’ям та ін., куди звертатися та які документи потрібні;
  • трудові відносини;
  • як отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло;
  • чи зобов’язаний ВПО сплачувати за комунальні послуги за місцем своєї “прописки”;
  • які особливості перетину державного кордону під час воєнного стану існують;
  • консульські питання та ін.
Звернутися можна за тел.: +380960630475, або надіславши листа з описом питання на електронну пошту юридичного відділу з вказанням контактного номеру для зворотного зв’язку: [email protected].
 
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що в Україні збільшать розмір виплат ВПО.
 
Тэги:  харків, юридична допомога
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