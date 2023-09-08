08.09.2023 17:36 Дмитро Колонєй

В Україні збільшать розмір виплат ВПО

Кому скасують виплати та коли планують збільшити розмір допомоги переселенцям поінформували у Мінреінтеграції.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Акцент, віце-прем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, розповіла, що наразій активно вирішується питання про доцільність виплат тим особам, які й так мають добрий заробіток.

«Якщо у людини заробітна плата 50 тисяч гривень і більше, людина може дозволити собі купити новий автомобіль, то 2 000 гривень від держави їй не так потрібно, як багатодітній родині, мамі самотній з дитиною. Ті, хто цього потребує, повинні отримувати більше, бо таки 2 000 гривень – це дуже мало«, — зазначила Верещук.

Після оптимізації витрат на соціальні виплати український уряд зможе збільшити грошову допомогу для переселенців. Втім, розмір нових виплат поки невідомий. Точніше можна буде говорити після затвердження бюджету на 2024 рік.

На даний момент розмір допомоги для ВПО становить 2 000 гривень – для дорослих осіб, 3000 гривень – для дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

«У 2022 році було потрібно 57 мільярдів гривень. У 2023-му, за прогнозами, треба 72 мільярди гривень знайти державі, щоб виплатити всі належні виплати ВПО. Після оборони та безпеки це найбільша стаття видатків державного бюджету«, — сказала Верещук.

Нині в Україні розмір допомоги на дорослу працюючу особу становить 2 тисячі гривень, на дитину або людину з інвалідністю — 3 тисячі гривень.

Коли надійдуть виплати ВПО у вересні

У вересні 2023 року якщо ВПО не отримала гроші до 15 числа, їй доведеться чекати до 28 числа цього ж місяця. Відповідні дати виплат затвердили у серпні.

Внутрішні переселенці, як і раніше, будуть отримувати щомісячні виплати по 3000 гривень для дітей і людей з інвалідністю, і по 2000 гривень щомісяця для всіх інших.

Кому сасують виплати

Людям з високими доходами. Зокрема, виплат будуть позбавлені переселенці, які після 11 липня 2023 року:

купили земельну ділянку, будинок або квартиру на суму 100 тис. гривень і більше (крім житла, отриманого за рахунок держави); купили автомобіль, з року випуску якої минуло 5 років і менше (за винятком машин для людей з інвалідністю та купівлі автомобілів волонтерами для ЗСУ); мають депозит в банку на суму 100 тис. гривень і більше; купили дорогоцінні метали або валюту на суму 100 тис. гривень і більше; є власниками житла поза зоною бойових дій, площа якого становить понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї; перебувають на повному державному забезпеченні у психоневрологічному інтернаті, дитячому будинку або будинку для старших людей; переселенці, які повернулися на колишнє місце проживання, звідки раніше їхали, або відбувають покарання в місцях позбавлення волі; переселенці, які перебувають 30 і більше днів поспіль за кордоном