08.09.2023 17:44 Рита Парфенова

Дрон ЗСУ знищив техніку ворога на Куп'янському напрямку: відео

Дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські військові автомобілі УАЗ на Харківщині.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

«Два автомобілі УАЗ після зустрічі з прикордонними дронами-камікадзе більше не зможуть возити окупантів. Найвірогідніша їхня доля – металобрухт», – йдеться у повідомленні.

Техніку ворога знищили прикордонники штурмової бригади «Сталевий Кордон» на Куп’янському напрямку.



Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині.