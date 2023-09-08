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08.09.2023  17:44   Рита Парфенова

Дрон ЗСУ знищив техніку ворога на Куп'янському напрямку: відео

Дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські військові автомобілі УАЗ на Харківщині.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

«Два автомобілі УАЗ після зустрічі з прикордонними дронами-камікадзе більше не зможуть возити окупантів. Найвірогідніша їхня доля – металобрухт», – йдеться у повідомленні.

Техніку ворога знищили  прикордонники штурмової бригади «Сталевий Кордон» на Куп’янському напрямку.

Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині.

Источник:   ДПСУ
 Тэги:  алмія, харків
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