Дрон ЗСУ знищив техніку ворога на Куп'янському напрямку: відео

Дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські військові автомобілі УАЗ на Харківщині.
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
«Два автомобілі УАЗ після зустрічі з прикордонними дронами-камікадзе більше не зможуть возити окупантів. Найвірогідніша їхня доля – металобрухт», – йдеться у повідомленні.
Техніку ворога знищили прикордонники штурмової бригади «Сталевий Кордон» на Куп’янському напрямку.
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як FPV-дрон «Сталевого кордону» розтрощив ворожий бліндаж на Харківщині.
Комментариев: 0
Намагайтеся зайвий раз не лізти в чужі справи, навіть із найкращих спонукань. На цьому ґрунті сьогодні легко може розгорітися конфлікт.
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.
влажность:
давление:
ветер: