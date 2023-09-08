08.09.2023 18:00 Дмитро Колонєй

У харківській родині чоловік знущався із жінки, а нетвереза мати не доглядала за дітьми (фото)

Харківські правоохоронці відвідали родину, яка опинилася в складних життєвих обставинах.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці завізитували до родини-переселенців, яка ка опинилася в складних життєвих обставинах.

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Проблеми у ній вже не перший раз. Так, у серпні 2023 року в цій родині чоловік чинив домашнє насильств щодо жінка.

Під час відвідання 8 вересня 2023 року 35-річна мати була нетверезою, а 15-річна дівчинка та 6-річний хлопчик знаходилися без догляду та батьківського піклування.

Поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.