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08.09.2023  18:00   Дмитро Колонєй

У харківській родині чоловік знущався із жінки, а нетвереза мати не доглядала за дітьми (фото)

Харківські правоохоронці відвідали родину, яка опинилася в складних життєвих обставинах.

Знущався із жінки чоловік, а нетвереза мати не доглядала за дітьми у харківській родині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці завізитували до родини-переселенців, яка ка опинилася в складних життєвих обставинах.
 
 
Проблеми у ній вже не перший раз. Так, у серпні 2023 року в цій родині чоловік чинив домашнє насильств щодо жінка. 
 
Знущався із жінки чоловік, а нетвереза мати не доглядала за дітьми у харківській родині
 
Під час відвідання 8 вересня 2023 року 35-річна мати була нетверезою, а 15-річна дівчинка та 6-річний хлопчик знаходилися без догляду та батьківського піклування.
 
Знущався із жінки чоловік, а нетвереза мати не доглядала за дітьми у харківській родині
 
Поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  діти, домашнє настильство, харків, дебош, нетвереза мати
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