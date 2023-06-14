14.06.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік погрожував пенсіонерці розправою

З відповідними заявами до правоохоронців неодноразово зверталася 80-річна жінка. Вона повідомляла про постійні образи з боку співмешканця своєї доньки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Раніше судимий 45-чоловік систематично ображав пенсіонерку, висловлювався нецензурною лайкою, кричав, погрожував фізичною розправою.

За останні три місяці поліцейські склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 45-річний чоловік не припинив свої протиправні дії та продовжував вчинювати домашнє насильство щодо жінки.

Слідчі відкрили криминальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

13 червня чоловіку повідомлено про підозру у вчинені злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що колишні працівники Укрзалізниці допомогали транспортувати російську військову техніку на Харківщину.