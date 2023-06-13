13.06.2023 20:03 Рита Парфенова

Колишні працівники Укрзалізниці допомогали транспортувати російську військову техніку на Харківщину

Починається судовий розгляд справи трьох колишніх працівників Укрзалізниці, які причетні до постачання російської військової техніки на територію Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Куп‘янськ російські загарбники створили виробничий підрозділ «Купянск-Южная дистанция пути».

Троє експрацівників регіональної філії Укрзалізниці пішли на співпрацю з окупантами.

37-річний чоловік обійняв посаду «заместителя начальника дистанции по искуственным сооружениям».



У свою чергу, 30-річний обвинувачений став «заместителем начальника дистанции по текущему содержанию пути». Їх 43-річний колишній колега теж добровільно пішов працювати на окупантів: його російські загарбники призначили «головним інженером».



Обвинувачені організовували роботу підрозділу та спрямовували її діяльність на розвиток «государственного предприятия «Купянская железная дорога».



Всі вони сприяли постачанню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до окупованих територій Харківщини. Також чоловіки забезпечували виконання планових завдань, поставлених окупаційною владою, та здійснювали контроль щодо ходу виконання капітального будівництва об’єктів регулювальних робіт.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох ексспівробітників регіональної філії Укрзалізниці за фактом пособництва державі-агресору, вчиненому групою осіб без попередньої змови (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).



Обвинувачені перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Харківщини будував блокпости та ремонтував техніку військовим рф.