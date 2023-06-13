Працівники харківського метро отримали пільгу на оплату послуг ЖКГ

Додаткові соціальні гарантії у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг надали працівникам КП «Харківський метрополітен».
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 13 червня, на позачерговій сесії Харківської міської ради. Про це повідомляє РЕДПОСТ.
Також робітники метрополітену отримають часткову компенсацію оплати послуг з постачання природного газу на опалення житла в опалювальний період.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внесені зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.
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