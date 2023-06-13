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13.06.2023  19:39   Рита Парфенова

Працівники харківського метро отримали пільгу на оплату послуг ЖКГ

Додаткові соціальні гарантії у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг надали працівникам КП «Харківський метрополітен».


Фото з відкритих джерел

оплата жкг

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 13 червня, на позачерговій сесії Харківської міської ради. Про це повідомляє РЕДПОСТ.

Також робітники метрополітену отримають часткову компенсацію оплати послуг з постачання природного газу на опалення житла в опалювальний період.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внесені зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, жкг, харків
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