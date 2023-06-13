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13.06.2023  18:59   Рита Парфенова

На Харківщині ворог зберігає присутність у прикордонні

Протягом доби військові рф обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківській області.

війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині чтаном на вечір 13 червня наступна:
 
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 12 населених пунктів Івашки, Уди, Стрілеча, Лук'янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 6 населених пунктів: Кам'янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ, Кислівка, Берестове.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько третьої годин ночи 13 червня ворог атакував дронами два райони Харкова – Салтівський та Київський (фото наслідків).


 

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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