14.06.2023 10:55 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 червня

За минулу добу офіційно зареєстровано 6 випадків зараження коронавірусом у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 12 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 271 особи. Одужало 314 287 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 588 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людини.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 13 червня.