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08.09.2023  18:37   Дмитро Колонєй

Комунальники ремонтують харківську електромережу та ліхтарі (фото)

Де саме йдуть роботи розповіли у харківському КП «Міськсвітло».

Ремонтують харківську електромережу та ліхтарі комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Міськсвітло», в Основ‘янському районі бригада  ремонтує  електромережу на вул. Хабаровській та ліхтарі у в’їзді Маршака.

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Ремонтують харківську електромережу та ліхтарі комунальники

Ремонтують харківську електромережу та ліхтарі комунальники

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що працівники харківського КП «Ритуал» виконують роботи по благоустрію на меморіальних комплексах і міських кладовищах – прибирають листя та сміття.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, світло, харків
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