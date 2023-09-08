Комунальники ремонтують харківську електромережу та ліхтарі (фото)

Де саме йдуть роботи розповіли у харківському КП «Міськсвітло».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Міськсвітло», в Основ‘янському районі бригада ремонтує електромережу на вул. Хабаровській та ліхтарі у в’їзді Маршака.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що працівники харківського КП «Ритуал» виконують роботи по благоустрію на меморіальних комплексах і міських кладовищах – прибирають листя та сміття.
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