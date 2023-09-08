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08.09.2023  16:42   Рита Парфенова

У Харкові триває підготовка кладовищ до зими: фото

Працівники харківського КП «Ритуал» виконують роботи по благоустрію на меморіальних комплексах і міських кладовищах – прибирають листя та сміття.

У Харкові працівники КП «Ритуал» прибирають листя та сміття на меморіальних комплексах і міських кладовищах.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду Харкова, за минулий тиждень комунальники вивезли майже 300 куб. м. сміття та прибрали 32 сухостої. Гілля та паросль робітники подрібнюють на щепку, а з аварійних дерев заготовлюють дрова.

Також працівники КП консервують на період холодів центральні квітники, удобрюють декоративні рослини, косять траву та виконують інші роботи.

Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці КП «Ритуал» перевіряють інженерні комунікації адміністративних будівель, крематорію, приміщень бюро та салонів ритуальних послуг.

У Харкові працівники КП «Ритуал» прибирають листя та сміття на меморіальних комплексах і міських кладовищах.

У Харкові працівники КП «Ритуал» прибирають листя та сміття на меморіальних комплексах і міських кладовищах.

У Харкові працівники КП «Ритуал» прибирають листя та сміття на меморіальних комплексах і міських кладовищах.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кладовище, ритуал, харків
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