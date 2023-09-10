10.09.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Ворожі обстріли спричинили пожежі в Харківській області

Протягом доби з 9 по 10 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

9 вересня о 09:54 вогнеборці 44-ї ДРПЧ у складі 2-х оперативних відділень вирушили на ліквідацію першої з них. Вона виникла після потужного артилерійського удару по селу Велика Шапківка Куп’янського району. На його околиці сталася пожежа у природних екосистемах. Горів сухостій на відкритій місцевості на площі 1000 кв.м. З вогнем боролись рятувальники. Пожежу було ліквідовано об 11:15.

Також о 21:40 рятувальники тієї ж частини виїхали на пожежу, яка виникла внаслідок чергового обстрілу Куп’янська. Цього разу зайнявся простінок житлового будинку та трава коло нього на площі 5 кв.м.

Вогонь відразу кинулись гасити місцеві мешканці і на момент прибуття вогнеборців встигли загасити його. Бійці ДСНС перевірили місце пожежі, щоб унеможливити повторне загоряння, і обстежити домоволодіння на предмет будь-яких інших осередків горіння.

Загалом рятувальниками було здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

18 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

5 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники на Харківщині під час гасіння пожежі виявили тіло людини.