05.09.2023 15:28 Дмитро Колонєй

Ділки під Харковом незаконно користувалися водосховищем у півтори сотні мільйонів

Під Харковом прокуратура припинила незаконне користування водосховищем.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Старогниличанське водосховище, розташоване на території Чугуївського району, площа водного дзеркала якого складає понад 95 га та вартістю у 158 мільйонів гривень, знаходилося у користуванні підприємства, яке спеціалізується на прісноводному рибництві.

При цьому документів на користування водосховищем у підприємства немає, державна реєстрація права власності або оренди не проводилась. Це свідчить про те, що підприємство використовує землі водного фонду незаконно. Через порушення законодавства прокуратура звернулась з відповідним позовом до Господарського суду Харківської області. Суд задовольнив позовну заяву Чугуївської окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.