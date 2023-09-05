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05.09.2023  15:28   Дмитро Колонєй

Ділки під Харковом незаконно користувалися водосховищем у півтори сотні мільйонів

Під Харковом прокуратура припинила незаконне користування водосховищем.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, Старогниличанське водосховище, розташоване на території Чугуївського району, площа водного дзеркала якого складає понад 95 га та вартістю у 158 мільйонів гривень, знаходилося у користуванні підприємства, яке спеціалізується на прісноводному рибництві.
 
При цьому документів на користування водосховищем у підприємства немає, державна реєстрація права власності або оренди не проводилась. Це свідчить про те, що підприємство використовує землі водного фонду незаконно. Через порушення законодавства прокуратура звернулась з відповідним позовом до Господарського суду Харківської області. Суд задовольнив позовну заяву Чугуївської окружної прокуратури. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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